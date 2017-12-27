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Во Франции высмеяли спецоперацию полиции по изъятию 7 граммов конопли

Вчера, 23:20

Во Франции высмеяли проведённую полицией масштабную спецоперацию, в результате которой произошло изъятие лишь 7 грамм конопли. К её проведению были привлечены 24 правоохранителя и специально дрессированные собаки.

Инцидент произошёл на территории Нанта в находящейся там клинике Сан-Жак. При проведении мероприятия полностью перекрывались все три здания в этом медучреждении.

Как итог, полиция обнаружила лишь семь граммов конопли, которую в своей палате хранил один из пациентов. В то же время, видимо, посчитав это крупной победой, они сами выложили информацию в Сеть, использовав официальный аккаунт в Twitter.

Французские пользователи «паутины» быстро отреагировали на это, сообщая, что «группе бездарей» гордиться нечем. По их мнению, такое ничтожное количество конопли не стоит труда десятков людей.

Полицейские в ответ проинформировали, что операция проводилась согласно распоряжения прокурора Франции. Против неё не возражало также и руководство больницы. Следовательно, данная тема обсуждению не подлежит.

Операция проводилась в рамках начатой во Франции борьбы с наркосодержащими веществами. Лишь в течение декабря правоохранителям государства удалось изъять больше 11 тонн конопли.


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