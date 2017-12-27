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«Призрачная медуза» появилась в небе над Австрией

Вчера, 23:00

Жители Австрии наблюдали странное явление в небе. Непонятная «призрачная медуза» нависла над страной.

Жители Австрии наблюдали интересное явление в небе, оно было похоже на «призрачную медузу» и при этом светилось. Многие смогли заснять ночное явление на видео и фото, которое выложили в интернет.

В комментариях к представленным доказательствам многие предположили, что это был неопознанный летающий объект пришельцев, кто-то подумал, что это ракета нового образца пролетела. Большинство все же склоняются к тому, что это было явление, похожее на северное сияние.

Специалисты тоже изучили «призрачную медузу» и пришли к выводу, что большинство предположений пользователей не имеют связи с реальностью. Однозначно это не северное сияние, оно не свойственно данным европейским широтам. Научного объяснения такому явлению в австрийском небе пока нет. Теперь ученые следят за ночным австрийским небом и ждут возможного повторения необычного явления.


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