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В США кот вернулся к хозяевам после 10 лет отсутствия

Вчера, 21:40

Недавно молодой жительнице штата Колорадо в США Дженне Томпсон позвонили ветеринары и сообщили приятную новость. Работники ветслужбы нашли ее кота, который исчез 10 лет тому назад.

Работниками ветеринарной службы был найден кот по кличке Пилот, потерявшийся во время лесных пожаров в Калифорнии. Хозяев кота удалось узнать по информации микрочипа, установленного животному за 3 года до пожаров. Сама Томпсон, которой недавно исполнилось 13 лет, утверждает, что её питомец точно узнал голос хозяйки. Кот сильно пострадал от пожаров, но ему удалось восстановиться.

Хозяева очень рады находке Пилота, несмотря на то, что прошло уже много времени. Незадолго до находки, они приютили еще одного кота, также пострадавшего от последствий лесных пожаров.


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