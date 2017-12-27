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Случаи сексуальных домогательств регулярно замалчивают в минюсте США

Сегодня, 09:08

Случаи сексуальных домогательств регулярно замалчивают в минюсте США. Подобные жалобы на поведение высокопоставленных чиновников даже не принимают к рассмотрению, как информирует Washington Post.

Волна сексуальных скандалов, которая прокатилась по США в последние несколько месяцев, дошла и до провластных кабинетов. Выяснилось, что жалобы жертв на сексуальные домогательства со стороны чиновников различного ранга не принимаются к рассмотрению, а их существование просто замалчивается. Такую информацию распространил Майкл Хоровиц, который является генеральным инспектором министерства юстиции США.

С его слов стало известно, что после оформления жалобы на сексуальные домогательства люди, которые должны были заниматься разбирательством данной проблемы, просто бездействовали. Согласно статистике, только за последние пять лет число таких жалоб возросло в несколько раз.

В мае 2017 года Майкл Хоровиw сделал доклад по данной проблеме и предоставил его первому заместителю минюста США Роду Розенстайну. Только после этого была создана комиссия, которая начала разрабатывать меры по борьбе с сексуальным насилием. Пока неизвестно, когда они будут приняты на законодательном уровне и вступят в силу.


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