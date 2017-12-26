Глава Киргизии сообщил об активном вербовании ИГ* в Центральной Азии

Вчера, 23:54

Глава Киргизии считает, что пропаганда ИГ*(запрещенная организация на территории РФ) в Центральной Азии стала более активной, чем до этого времени. Население поддается открытой вербовке в ряды запрещенных организаций.

Недавно, на территории ново-Огарева состоялась встреча лидеров стран СНГ. На форуме присутствовал и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Политический активист официально сообщил, что на территории Центральной Азии проходит вербование жителей в ряды ИГ. Из этого всего можно сделать вывод, что организации ИГ усиливают свою деятельность.

По словам лидера Киргизии, активизация пропаганды ИГ среди населения ник чему хорошему не приведет. Он призвал представителей стран СНГ к применению средств защиты от мирового терроризма и распространении идеологии организаций ИГ. Периодически возникают и «плоды» деятельности сторонников ИГ в России. В начале декабря, ФСБ предотвратило осуществление теракта в Петербурге. Были арестованы несколько участников, среди них и организатор.

ИГ - официально запрещенная организация в России.