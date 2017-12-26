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Три города США подали в суд на Пентагон из-за повышенной преступности

Вчера, 23:59

Сегодня, 26 декабря Филадельфия, Нью-Йорк и Сан-Франциско подали в суд на Пентагон. Причиной является не внесение военнослужащих, которым запрещено носить оружие в национальную систему контроля Федерального бюро проверок.

Руководство городов заявило, что из-за того, что бывшим сотрудникам органов разрешено иметь оружие, преступность в городах повысилась. В качестве примера власти приводят пример расстрела в техасской церкви, где погибли больше двадцати человек.

Девин Келли, человек начавший перестрелку в церкви вскоре покончил жизнь самоубийством. Инцидент произошел пятого ноября 2016 года. Этот человек был уволен из правоохранительных органов, позе он приобрел себе огнестрельное оружие от которого позже погибли люди.


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