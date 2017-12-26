Военные из Китая развеяли слухи о "горячей линии" США и КНДР

Вчера, 23:30

Китайское военное командование развеяло слухи о создании «горячей линии» в США по поводу КНДР. По словам представителей ведомства у США и Пекина нет общих точек соприкосновения на фоне КНДР.

Информация о появлении «горячей линии» между Китаем и США появилась изначально на страницах периодического издания «Асахи». Это известие способствовало развитию резонанса среди населения. Люди начали продолжать мысли и развивать еще большую тематику по этому поводу. Появились слухи о существовании тайного сговора между США и КНДР.

Представители китайского военного ведомства официально заявили в Интернете, что никакой «горячей линии» не существует. Мало того что это настоящая газетная утка, так она не имеет ни малейшего намека того, что есть в реальности.