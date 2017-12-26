Власти Турции объявили условия развода в своей стране

Вчера, 22:40

Согласно новому закону в Турции, жители мужского пола данной страны имеют право развестись с женой, просто назвав ее своей мамой или сестрой.

Управление по делам религии в Турции сообщает о том, что, если ранее супруги не были разведены, они имеют право на заключение брака. Ранее в сообществе сообщалось, что получить развод супруги могут при помощи современных технологий, а то есть при использовании гаджетов. Также стало известно, что если мужчина трижды произнесет слово развод на арабском языке брак можно считать расторгнутым.