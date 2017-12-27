Крокодилы стали популярным подарком на Рождество в Австралии

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В Австралии возрастает популярность на преподнесение необычных рождественских подарков для родных и друзей, в виде живых крокодилов. Хозяйка фермы крокодилов в северной части материка сообщила об увеличении количества покупателей перед предстоящими праздниками.

Джованна Уэбб, владелица фермы Crocodylus Park в Дарвине, рассказала, что уже реализовала около ста маленьких крокодильчиков - гребнистых и австралийских узкорылых. Их, как правило, приобретают в качестве будущего подарка.

Для совершения такой необычной покупки, на данной территории необходимо иметь соответствующее разрешение от властей. Согласно правилам, городским жителям разрешено иметь небольших крокодилов, длина которых не превышает 60 см. После того, как животное вырастет, его необходимо возвратить на ферму. Для сельской местности таких ограничений по размерам нет. Гребенчатых крокодилов относят к группе крупнейших хищных животных, существующих на планете. Самцы вырастают до 7 метров в

длину,Масса их может достигать 2 тонн. Австралийские узкорылые крокодилы гораздо меньше, их длина не превышает 2-3 метров, причем таких размеров они достигнут только прожив 25-30 лет.