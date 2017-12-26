VistaNews.ru


Сирийский военный самолет сбит террористами над провинцией Хама

Вчера, 21:20

Сирийский военный самолет сбит террористами над провинцией Хама. Такое сообщение разместило сирийское информационное агентство.

Сегодня (26 декабря) над сирийской провинцией Хама был сбит военный самолет. Ответственность за такой поступок взяли на себя террористы. Уже известно, что пилот не смог катапультироваться и погиб в результате падения.

Противоречивая информация поступила от межарабского издания «Аль-Масдар», которое утверждает – летчика взяли в плен террористы. После допроса и получения необходимой секретной информации террористы убили военного летчика.

Такая информация проверяется военным штабом Сирии. После проверки всех фактов, пресс-служба военного ведомства Сирии расскажет о фактах трагедии.

Специалисты сообщают, что в последнее время террористы в Сирии сменили тактику ведения боевых действий. Теперь они не вступают в открытое противостояние, а спонтанно нападают на сирийскую армию и их союзников. Это может свидетельствовать об агонии повстанцев.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.