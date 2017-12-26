Вчера, 21:20

Сирийский военный самолет сбит террористами над провинцией Хама. Такое сообщение разместило сирийское информационное агентство.

Сегодня (26 декабря) над сирийской провинцией Хама был сбит военный самолет. Ответственность за такой поступок взяли на себя террористы. Уже известно, что пилот не смог катапультироваться и погиб в результате падения.

Противоречивая информация поступила от межарабского издания «Аль-Масдар», которое утверждает – летчика взяли в плен террористы. После допроса и получения необходимой секретной информации террористы убили военного летчика.

Такая информация проверяется военным штабом Сирии. После проверки всех фактов, пресс-служба военного ведомства Сирии расскажет о фактах трагедии.

Специалисты сообщают, что в последнее время террористы в Сирии сменили тактику ведения боевых действий. Теперь они не вступают в открытое противостояние, а спонтанно нападают на сирийскую армию и их союзников. Это может свидетельствовать об агонии повстанцев.