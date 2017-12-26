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Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, Украине и КНДР

Вчера, 22:06

Руководитель МИД России и госсекретарь США по телефону обсудили ситуацию в Сирии, КНДР и на Украине. Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон договорились принимать все усилия к достижению стратегической стабильности.

Стало известно из достоверного источника о том, что между Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном 26 декабря состоялся телефонный разговор. Представители двух стран обсуждали много вопросов, которые неразрывно связаны с событиями в Сирии, а также на Украине. Отдельная тема беседы была посвящена положению в КНДР.

Лавров вместе с Тиллерсоном считают, что Пхеньян ведет неправильную политику относительно активизации ядерных учений. Это все имеет влияние на непростую ситуацию в Сирии. Политики обеих государств пришли к общему выводу, что для оптимизации всех острых углов в отношениях нужна стратегическая стабильность. Они также согласились, что для этого нужно приложить немалые усилия.


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