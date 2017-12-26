Суд Австрии заморозил экстрадицию Фирташа в США

Вчера, 21:48

Юристам украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, задержанного в Австрии по запросу американских спецслужб, удалось добиться приостановки процедуры его экстрадиции в США. Соответствующее решение принял Верховный суд страны, приняв к рассмотрению жалобу на вердикт суда апелляционной инстанции.

Представители Фирташа настаивают на том, что решение о его передаче в руки американских правоохранителей является ошибочным. В Верховном суде пока не рассматривали данное дело по существу, но уже «заморозили» процедуру экстрадиции на время разбирательства. В Штатах олигарха обвиняют в даче взятки для получения лицензии на разработку месторождения титана.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что подчинённое ему ведомство, несмотря на многочисленные протесты, продолжит вычислять и арестовывать российских граждан, которых обвиняют в совершении преступлений в США, за рубежом.