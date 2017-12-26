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Старое дерево перед Белым домом будет срублено по приказу Меланьи Трампа

Вчера, 23:26

Наиболее старое дерево перед окнами Белого дома в США будет уничтожено в ближайшее время. Такое распоряжение поступило от первой леди страны Меланьи Трамп.

Старая магнолия крупноцветковая, которой в этом году исполнилось 200 лет, будет спилена в самые короткие сроки. Это дерево можно считать самым старым. Оно посажено перед зданием Белого дома в США седьмым президентом Джексоном. До этой поры растение радовало правительство весной нежно розовыми цветами. Распоряжение о его уничтожении поступило от супруги нынешнего главы государства Меланьи Трамп.

Первая леди США Меланья Трамп считает возраст дерева магнолии очень древним. По ее мнению, оно представляет некоторую опасность для членов правительства США. Ведь при урагане ветки растения могут сломаться, да и само оно может упасть просто на окна Белого дома. Именно поэтому растение будет спилено работниками.


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