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В Великобритании из национального архива исчезли тысячи документов

Вчера, 21:33

Тысячи документов исчезли из национального архива в Великобритании. Их не возвратили различные государственные службы страны.

Сотрудники национального архива Великобритании обнаружили серьезную недостачу документов в хранилище. Известно, что большинство из них касаются наиболее противоречивых событий в мировой истории ХХ века. По предварительным данным, количество пропавших документов насчитывает несколько тысяч.

Уже удалось установить, что в числе пропавших оказались документы, в которых зафиксированы факты войны за Фолклендские острова, проблем с Северной Ирландией, некоторые документы были связанны с СССР. Все документы были разложены по папкам, каждая из которых хранила сотни архивных данных.

Установлено, что из национального архива их брали сотрудники правительства Великобритании, а назад их уже не вернули. По данному факту проводится расследование, сотрудники полиции пытаются проследить путь движения документов и место, в котором они находятся на данный момент. После того, как они будут найдены, документы вернутся в архив.


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