Житель Германии выжил после наезда на него двух электричек

Вчера, 19:19

В минувшую субботу 24 декабря произошло буквально чудо. Молодой человек 24 лет в состоянии алкогольного опьянения упал с платформы прямо на пути, по которым движутся электрички. На него наехало 2 состава, но ему удалось выжить.

Водитель первого транспортного средства не заметил лежащего пьяного парня и переехал его, следом за ним передвигалась вторая электричка и так же наехала на молодого человека. Лишь спустя сорок минут двое мужчин, ожидавших прибытия своего транспортного средства, заметили пострадавшего и немедленно вызвали скорую медицинскую помощь. По прибытию которой оказалось, что парень еще находился в сознании. Врачи утверждают, что он будет жить, но вот только некоторых конечностей молодому человеку пришлось лишиться.

Напомним, за день до этого, 22 декабря в столице Австрии столкнулись два поезда. В результате чего около 20 человек пострадали.