В США врачам удалось спасти шестимесячный плод застреленной матери

Вчера, 19:00

Медикам города Тусон, штат Аризона, США, удалось спасти шестимесячный плод 19-летней девушки по имени Жасмин Вега. Около 04:30 по местному времени её попытались застрелить спящую в её же доме. Соседи услышали крик и вызвали правоохранителей с медиками. Девушка скончалась по пути в больницу.

Под утро соседи девушки услышали сильные крики. Они вызвали скорую и полицию. Прибывшие правоохранители выяснили, что в 19-летнюю беременную Жасмин Вега стреляли неизвестные. Девушку повезли в больницу, однако по дороге она умерла.

Медикам удалось спасти её шестимесячный плод. По прибытию в медицинское учреждение, ребёнка сразу же доставили в отделение интенсивной терапии. По словам доктора Энтони Ривьера, его состояние очень критическое.

Пока что неизвестно, стреляли преступники намеренно в Жасмин, или же в само здание. Кроме погибшей девушки, пострадавших больше нет. В наше время полиция разыскивает подозреваемых, чьи личности ещё не установлены.