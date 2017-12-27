В США назвали самые нелепые предметы, застревавшие в людях

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В США специалисты назвали самые нелепые предметы из всех тех, что были застревавшими в организмах людей. Сообщение об этом сделано представителями госкомиссии, занимающейся потребительскими товарами в части их безопасности для потребителей.

Сообщение касалось всех человеческих отверстий, где врачами этой страны было обнаружено нахождение посторонних предметов.

Для ознакомившихся с материалами данных исследований было особенно удивительным то, что из ушей граждан США чаще всего извлекали не только хлеб или использованные батарейки, но также стружки от подточенных карандашей.

Также «эксклюзивом» в данном вопросе явились воздушные шарики или соски для бутылочек, которые были извлечены из ноздрей вполне взрослых людей. Также хирургами там было неоднократно обнаружено наличие металлических шариков или же магнитов самых разнообразных форм.

Не менее удивительными были и находки, которые обнаруживались в горле американцев. Седи них были английские булавки, находящиеся в открытом виде, пасхальные яйца, ручки и термометры.

Помимо того, обнаружение нетипичных вещей случилось и в более деликатных местах. В частности, из уретры хирурги достали такие вещи, как коаксиальный кабель или пластиковая ложка.

В ходе одной из операций им удалось извлечение из анальных отверстий пациентов жевательного табака, игрушечной ракеты и, даже, мяча для гольфа.