Глава Минфина США получил две посылки с лошадиным навозом в подарок

Вчера, 17:49

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин получил пару странных посылок. Внутри коробок оказался лошадиный навоз, отправителем «сюрприза» оказался психолог Робби Стронг.

Руководитель финансового ведомства США стал обладателем двух посылок с навозом. Первая из них была отправлена в Лос-Анджелес, вторая – в Беверли-Хиллз. Также стало известно об авторе данного подарка главному финансисту страны. Им стал психолог из Лос-Анджелеса Робби Стронг. Об этом мужчина открыто сообщил в социальной сети, подтверждая все видеосюжетом.

В ролике показана информация, как психолог тщательно упаковывает навоз в коробки, сам же он и озвучивает, куда такой подарок пойдет. По словам психолога, такой шаг он решил предпринять сам, чтобы показать, что республиканцы полностью бездействуют для народа. В СМИ было сообщение, что глава Минфина получил предназначенные странные посылки от неизвестного дарителя.