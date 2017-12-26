В Японии более 500 человек заразились новой «плотоядной бактерией»

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Врачи зарегистрировали в Японии более 500 человек, которых поразила «плотоядная бактерия». Это рекордное количество больных этим недугом. Вирус способен расрпостраниться на кровь и лёгкие, а также вызывать некроз и полиорганную недостаточность.

Специалисты отмечают, что по состоянию на 10 декабря «плотоядной бактерией» заразились 525 японцев, 66 из которых проживают в Токио.

Разносчиком данного недуга стал стрептококк группы А. Специалисты дали ему название «плотоядной бактерии». Известно, что данная инфекция начинает распространяться по телу человека очень быстро. Она может убить человека всего лишь за несколько часов заражения.

В первое время пациент чувствует боль в ногах, руках, плохое самочувствие и жар. Сначала зараженный не чувствует особого беспокойства. Но по мере распространения бактерии по телу, она начинает вызывать некроз, отмирание органов. Кроме этого, она может приводить к полиорганной недостаточности, а также попасть в кровь и лёгкие.