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Музей холокоста и здание синагоги были осквернены в Одессе

Сегодня, 12:48

Музей холокоста и здание синагоги были осквернены в Одессе. Неизвестные сделали на них антисемитские надписи и нарисовали свастику.

Неприятный инцидент произошел в Одессе. Неизвестные вандалы осквернили здание бывшей синагоги и Музея холокоста. На стенах зданий нарисовали свастику и написали антисемитские надписи.

Напомним, что здание бывшей синагоги одесские власти планировали передать еврейской общине «Хабад Шомрей Шабос», которая планировала создать там культурный центр.

Подобные акты вандализма наблюдались не только в Одессе, но и других городах страны. В начале текущего года в Украине прокатилась целая серия актов вандализма – были осквернены памятники и здания, которые были связанны с советским прошлым. Особой нелюбовью у вандалов пользуются памятники еврейской культуры.

Многие политические аналитики подозревают, что таким образом в Одессе пытаются создать конфликтную ситуацию, которая приведет к массовым беспорядкам и жертвам. Пока неизвестно, как местные власти отреагировали на данное происшествие. В пресс-центре МВД Одесской области сообщают, что занимаются поисками вандалов, но в интересах следствия не будут разглашать конфиденциальную информацию.


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