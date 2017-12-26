Музей холокоста и здание синагоги были осквернены в Одессе. Неизвестные сделали на них антисемитские надписи и нарисовали свастику.
Неприятный инцидент произошел в Одессе. Неизвестные вандалы осквернили здание бывшей синагоги и Музея холокоста. На стенах зданий нарисовали свастику и написали антисемитские надписи.
Напомним, что здание бывшей синагоги одесские власти планировали передать еврейской общине «Хабад Шомрей Шабос», которая планировала создать там культурный центр.
Подобные акты вандализма наблюдались не только в Одессе, но и других городах страны. В начале текущего года в Украине прокатилась целая серия актов вандализма – были осквернены памятники и здания, которые были связанны с советским прошлым. Особой нелюбовью у вандалов пользуются памятники еврейской культуры.
Многие политические аналитики подозревают, что таким образом в Одессе пытаются создать конфликтную ситуацию, которая приведет к массовым беспорядкам и жертвам. Пока неизвестно, как местные власти отреагировали на данное происшествие. В пресс-центре МВД Одесской области сообщают, что занимаются поисками вандалов, но в интересах следствия не будут разглашать конфиденциальную информацию.