В Австралии мужчина поймал в реке трёхметровую беременную тупорылую акулу

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В Австралии мужчина во время рыбалки на реке Манинг поймал трёхметровую беременную тупорылую акулу.

38-летнего рыбака зовут Адам Маддалена из штата Новый Южный Уэльс. Он признался, что он и раньше ловил акул, но эта является самой крупной. Изначально Адам планировал ловить только мелкую рыбу. Это было ради удовольствия, пойманную рыбу мужчина отпустил бы.

"Охотник" со своим товарищем приступили к ловле рыбы около 4:30. Акула попалась на крючок примерно спустя полчаса. Сначала рыбаки решили, что это маленькая рыба, ведь поплавок двигался очень слабо. Но когда Адам попробовал её вытянуть, оказалось, что его добыча очень велика. Товарищи переглянулись и решили вытащить трофей любой ценой.

Акулу они выуживали на протяжении 45-ти минут, а затем поймали её руками и вытащили из пасти крючок. Рыбак отмечает, что акула была очень велика и беременна. Мужчины сделали несколько фото на память, а затем поместили улов на глубину и отпустили.

Специалисты объяснили этот феномен. В текущее время года беременные акулы часто заплывают в реки Австралии. Это им необходимо, чтобы родить как можно дальше от океана.