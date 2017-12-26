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В Берлине арабские школьники пригрозили однокласснику-еврею отсечением головы

Сегодня, 11:31

В школе имени Эрнста Рейтера (Берлин, Германия) разгорелся скандал на расовой почве после того, как местные ученики пообещали отрезать голову однокласснику-еврею. Также подростки поддержали фашистскую идеологию Адольфа Гитлера, заключающуюся в уничтожении расы евреев.

Скандальный инцидент произошел в берлинской школе Рейтера 13 декабря. Во время обеда между учащимися возник спор на тему палестинского государства. Подросток-еврей выразил публичный протест против его создания, вызвав недовольство у одноклассников-арабов. В ответ школьник услышал угрозу отсечения головы и поддерживающие идеологию Адольфа Гитлера выкрики, призывающие истребить еврейскую расу.

ЧП прокомментировал Андрес Хут, являющийся директором школы Рейтера в Берлине. По его словам, поступок подростков-арабов несет в себе антиеврейский, антисемитский и расистский смыслы. По факту инцидента будет проведена проверка и предприняты соответствующие меры. Отмечается, потерпевший от резких высказываний одноклассников школьник регулярно подвергается унижениям и оскорблениям в школе Рейтера. Ранее подростки-арабы рекомендовали ему не выходить во двор школы во время перемен.


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