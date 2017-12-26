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КНДР собирается запустить новый разведывательный спутник «Кванменсон-5»

Сегодня, 09:07

КНДР собирается запустить новый разведывательный спутник, который называется «Кванменсон-5». Эту информацию сообщают южнокорейские издания, ссылаясь на правительство своей страны и на расследования специалистов.

 

По заявлениям местных информационных изданий, «Кванменсон-5», что переводится как «Сияющая звезда», будет иметь на своём борту оборудование связи и различные телекамеры.

Однако заявления СМИ опровергает представитель южнокорейского Объединённого комитета начальников штабов. Он заявил, что в наше время ничего подозрительного не происходит. Правительство и специалисты из Сеула продолжают следить за действиями своего злобного соседа КНДР.

Пхеньян уже ранее совершал запуски своих спутников в открытый космос. Последний из них осуществили в 2016 году, в феврале. Однако, как отмечается, он не был удачным.


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