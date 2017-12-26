Африканский беженец в Милане пытался снять крест с рождественской ёлки

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Итальянские информационные агентства сообщают, что недавно молодой мужчина в Милане постарался снять крест с главной рождественской ёлки. Уточняется, что нарушителем был беженец из Африки.

Инцидент произошёл на площади д’Аоста, что перед Центральным вокзалом Милана, 22 декабря. Молодым человеком, который попытался снять с праздничной ёлки крест, является 21-летний уроженец Гамбии. Чтобы успокоить дебошира, пришлось вмешаться местной полиции. Когда правоохранители сняли его с дерева, они поинтересовались, зачем он это сделал. Африканец показал пальцем на крест и заявил: «Нехорошо!».

Молодого хулигана привезли в полицейский участок. Изначально стали решать вопрос о возможной его репатриации, но позже стало ясно, что у него оформлен постоянный вид на жительство в Италии. Его выдала комиссия по работе с беженцами в провинции Бриндизии.

На следующий день после данного инцидента хулигана привезли в Остуни, где он и проживает. Однако, африканец стал проявлять агрессию, и его решили на время поместить в психиатрическую лечебницу для обследования.