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На кубинском фестивале фейерверков пострадали 39 человек

Сегодня, 08:23

На кубинском фестивале фейерверков пострадали 39 человек. Это случилось после того, как в городе Ремедиос, где проводилось это уличное мероприятие, произошёл взрыв пиротехники.

Среди тех, кто пострадал, шестеро детей. Их возраст 11 – 15 лет. Предварительно сообщается, туристы среди пострадавших отсутствуют.

Всех потерпевших доставили в различные больницы Санта Клары. Медики оценивают состояние восьмерых в качестве тяжёлого.

Сообщается, взрыв фейерверков произошёл невдалеке с центральным парком города. В мешки, где они хранились, попала случайная искра. После этого произошло их воспламенение и подрыв. Те, кто находились рядом, получили различные ожоги.

Фестиваль парранды, где в его конце демонстрируются разнообразные фейерверки, является на Кубе очень популярным. Как правило, он привлекает множество зарубежных гостей, желающих полюбоваться ярким зрелищем.

Этот праздник традиционно устраивается в декабре в Ремедиосе. Он один из самых массовых на Кубе. В 2011 году парранды провозгласили, как культурное достояние этой страны.


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