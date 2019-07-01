Сегодня, 14:37

Попутешествовать во времени одному или всей семьей, побывать в других мирах, встретиться с любимыми персонажами с помощью одного только шлема – всё это возможно в новом центре KOD с помощью технологий VR.

Предсказания Стивена Спилберга сбываются: В Петербурге создали портал в виртуальную реальность. В городе открылся центр перемещений во времени KOD, внутри которого оборудованы 20 шлюзов времени. С помощью технологии VR: очков с микрофоном и датчиками движений можно стать героем фильма «Первому игроку приготовиться» и попасть в виртуальную реальность.

Перемещаться можно вдвоем, втроем или всей семьей. Детям откроется замечательная возможность изучать историю с помощью увлекательных квестов, посмотреть на динозавров, найти утерянные во времени артефакты, исследовать затонувший боевой корабль.

Кое-что найдется и для взрослых. Можно будет стать частью одной из картин Босха, побывать и в чистилище, и в раю, а также попасть в психбольницу, изрядно помотав свои нервишки.

Будущее с безграничными возможностями уже наступило. Второй масштабный фестиваль KOD 2.0 подарит посетителям много интригующих новинок и позитивных эмоций. Главное – не затянуться и вовремя вернуться в реальность.