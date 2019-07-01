«Памятник репродуктивной системе». Новый аэропорт Пекина - шедевр био-тека

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В Китае завершили строительство международного аэропорта Дасин. Его архитектурное новаторство и грандиозный размах превосходит все те аэропорты, которые славятся по всему миру, будь то аэропорт Денвера, Сент-Экзюпери в Лионе или аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Аэропорт Дасин для Китая должен стать новым транспортным хабом, где оборудовано около 80 выходов на посадку, а также, помимо авиатерминала, в Дасине размещено место пересечения железных дорог, которое будет находиться под землей. Расстояние от данного авиаузла до самого центра Пекина составляет не более 46 километров. Помпезный шедевр Зари Хадид –подразумевает четыре взлетно-посадочных полосы и способен ежегодно принимать и отправлять около 620 тысяч рейсов.

В первую очередь, стоит говорить об аэропорте Дасин как об архитектурном шедевре Зари Хадид, которая произвела революционное освобождение архитектуры от геометрии и строгих форм. Её работы – это точка соприкосновения биологического и технологического, выраженного в кривых линиях, волнообразных формах и особая визуальная изощренность, которой славится направление деконструктивизма. Неспроста во время строительства аэропорта наблюдательные пользователи сети окрестили её проект как «памятник репродуктивной системе». И действительно – структурно Дасин выглядит как женский организм, с высоты напоминая изображения из учебников по анатомии. Подобный шедевр био-тека, чья крыша из стали равна размерам 25 футбольных полям, представляет собой уникальное произведение.

Помимо того, что Китай формирует себя как новую империю, расширяя наземную инфраструктуру и глобальные трассы, для азиатских инженеров и строителей наступает лучшее время. Помимо всего прочего, китайские авиалинии славятся своей простотой транспортировки, они удобнее и функциональнее, чем любые другие. И новый аэропорт был задуман как способ разгрузить международный аэропорт Шоуду, облегчая работу китайских авиагаваней.