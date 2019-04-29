Лучших учителей информатики привлекут к работе столичных IT-классов

Сегодня, 13:45

В столице успешно завершилась олимпиада «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка». Участие в этих состязаниях, которые прошли в Москве во второй раз, принял 531 педагог, представляющий 233 местных образовательных учреждений. По итогам финального конкурса были названы имена десяти победителей и двух десятков лауреатов. Партнерскую поддержку проведению олимпиады оказали ведущие IT-компании — «Яндекс», CISKO, IT-школа Samsung, Кодвардс и пр.

Сообщается, что победителей минувшей олимпиады привлекут к созданию и работе классов информационных технологий. Начало их работы в московских школах запланировано уже на будущий учебный год.

Как отмечает руководитель столичного образовательного ведомства Исаак Калина, роль олимпиады «Новый учитель новой информатики» крайне важна для развития образования Москвы. Министр считает, что с ее помощью можно превратить информатику в интересный и полезный для школьников предмет.







