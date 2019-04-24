«Инженеры будущего» презентовали экспертам «шапку-невидимку» и «перчатку-поводырь»

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В Национальном исследовательском университете «МЭИ» (Московский энергетический институт) с 18 по 20 апреля проходила научно-практическая конференция «Инженеры будущего». Организатором школьного форума выступил Департамент образования и науки Москвы.

В ходе конференции начинающие инженеры представили ученым технических вузов и экспертам-работодателям свыше 1 тыс. авторских концептов в сфере робототехники, приборостроения, информационных технологий, химии, физики, 3D-проектирования.

Особый интерес у специалистов вызвали разработки учащихся московских школ №1747, №2045, №2127. Среди них – квадрокоптер-гибрид на гелии Caspar, 3D-конструктор для маленьких инженеров-первоклашек, электронная перчатка-поводырь для незрячих людей, а также «шапка-невидимка» – антирадар-покрытие, защищающее объекты от обнаружения радиолокационными станциями.

Глава Департамента образования и науки Москвы Исаак Калина отметил, что для успешной подготовки будущих инженеров важно предоставить школьникам возможность применения полученных теоретических знаний на практике. По словам Калины, в этом и заключается главный эффект инженерных полигонов.







