НИПС и компания Waves займутся созданием для России «цифровой» дорожной карты

Сегодня, 15:03

НИПС (относится к концерну «Автоматика» государственной корпорации «Ростех) займется созданием дорожной карты по распределенным реестрам в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Институт будет работать над картой совместно с компанией Waves, являющейся разработчиком одноименной блокчейн-платформы. Об этом сообщила «Газета.ру».

Комментируя новость, в «Ростехе» отметили, что привлечение Waves объясняется современными условиями, в рамках которых при работе над дорожной картой нужно принимать в учет мировые тенденции, бизнес-запросы, потребности отраслей и компаний-лидеров, а также выделение субтехнологий и их составных частей. В комментарии пресс-службы Waves отмечается, что компания воодушевлена возможностью сотрудничества с Институтом из контура «Ростеха». В работе над дорожной картой она использует свой богатый опыт, в частности, наработки от реализации универсального блокчейн-проекта Vostok.

Планируется, что разработка НИПС и Waves будет выступать в качестве основного ориентира для оказания мер господдержки. Она будет включать в себя анализ актуального состояния отраслей и технологий, а также определение траектории их развития.











