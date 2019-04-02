Организаторы CEBIT RUSSIA 2019 рассказали, чего ждать от главного IT-события года в РФ

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Инноваторы со всего мира приедут в РФ, чтобы с 25 по 27 июня текущего года принять участие в CEBIT RUSSIA 2019. Эта престижная международная технологическая выставка впервые в истории пройдет на территории нашей страны. За ее организацию отвечают московский технопарк «Сколково» и компания Дойче Мессе РУС.

По словам генерального директора технопарка «Сколково» Рената Батырова, в рамках грядущей выставки инноваторы продемонстрируют аудитории мероприятия умные IT-решения. Именно эти технологии сейчас стремительно меняют жизнь человека в глобальном плане. Ренат Батыров также отметил, что проведение в «Сколково» столь важной выставки, как CEBIT, придаст импульс для дальнейшего инновационного развития Российской Федерации.

По словам члена правления Deutsche Messe AG д-ра Андреаса Грухов, экспоненты во время презентации своих продуктов расскажут, кому они могут быть полезны. Как считает эксперт, CEBIT станет более открытой и интернациональной, благодаря союзу с технопарком «Сколково».



