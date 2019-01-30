IТ-революция пройдет в Беларуси с подачи Александра Лукашенко и Михаила Гуцериева

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«Коммерсантъ» пишет о том, что Беларусь может в не самой отдаленной перспективе стать «Силиконовой долиной Восточной Европы». Основанием так считать является сотрудничество между президентом А.Лукашенко и российским бизнесменом М.Гуцериевым. Последний увлек главу белорусского государства идеей законодательного прорыва в цифровой сфере, что способствовало появлению на свет революционного президентского декрета № 8 «О развитии цифровой экономики» от 2017 года.

Подписание отчетного декрета привело к пристальному вниманию к Беларуси и ее президенту со стороны мировой прессы. Теперь журналисты с Запада называют Александра Лукашенко инноватором, задвинув в сторону прозвище «последний диктатор Европы». Эксперты сходятся в том, что именно Михаил Гуцериев способствовал созданию в Беларуси правового поля и определению правил игры. Это позволит Беларуси рассчитывать на первенство в IT-сфере.

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