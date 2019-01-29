Исаак Калина рассказал о скором появлении в столичных школах IT-классов

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24 января состоялось селекторное заседание московского Депобразования. В его рамках лидер ведомства Исаак Калина сообщил о скором запуске в школах мегаполиса классов по направлению информационных технологий. Они будут создаваться на базе 10-11 классов, и начнут работу с 1 сентября текущего года. Об этом пишет ТАСС.

По словам Исаака Калины, открытие IT-классов будет производиться в рамках предпрофессионального образования. Точное количество таких классов еще предстоит определить. Министр заявил, что Москва должна быть не просто столицей нашей страны, но и главным городом ее инновационного развития, чему поспособствуют информационные технологии.

В своем выступлении Исаак Калина добавил, что директорам школ уже предложено направлять заявки на открытие IT-классов. Впоследствии будет произведен выбор наиболее подходящих школ, которые обладают определенным уровнем подготовки для такого профилирования, — уточнил министр.







