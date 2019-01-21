Исаак Калина раскрыл суть успеха платформы «Московская электронная школа»

Сегодня, 15:15

Состоялось плановое селекторное совещание Департамента образования и науки Москвы. В ходе этого мероприятия руководитель ведомства Исаак Калина раскрыл секрет успешности платформы «Московская электронная школа» (МЭШ). Об этом сообщает портал «Вести образования».

Как рассказал министр, в последние годы в Москве формировали библиотеку МЭШ и заложенного в нее контента, рассчитывая, что им будут главным образом пользоваться преподаватели. Сейчас же учителя стали грамотными пользователями платформы, что позволяет планомерно подключать к пользованию ее ресурсами учеников и их родителей.

По словам Исаака Калины, учителя поспособствуют успешному решению этой задачи. Как напомнил министр, в минувшем году МЭШ удостоили премии в Хельсинки — платформа была включена в список 100 лучших мировых образовательных проектов. В МЭШ используется уникальная технология создания контента. В ней большая часть его формирования находится в руках самих педагогов.







