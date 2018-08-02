«Инносети» могут изменить калининградский рынок

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Компания пришла в регион в этом году, и ее приход аналитики связывают с возможными коренными изменениями на рынке высоких технологий. «Инносети» занимаются современными IT-решениями для крупных торговых и производственных компаний, включая блокчейн-платформы и собственное программное обеспечение для онлайн-финансирования цепочки поставок. Компания нацелена на работу с большими объемами данных и большим количеством операций.

«Калининград – перспективный регион, и именно тут мы видим потенциал для создания прорывных технологических проектов. Их IT-составляющая пойдет на пользу и для местного бизнеса, и для совместных проектов с региональными властями. Высоконагруженные системы способны справляться с большими объемами задач почти в любых сферах, и везде помогают сократить издержки и оптимизировать бизнес-процессы. Кроме того, мы делаем ставку на жителей региона и «выращиваем» здесь уникальных специалистов. К примеру, первые пришедшие в нашу компанию калининградцы не только успели освоить блокчейн-технологии, но уже обучают «новеньких» коллег, - рассказал генеральный директор «Инносети» Павел Зелюкин.

Цифровизация с недавних пор стала ключевым направлением развития не только бизнеса, но и всей экономики страны. Причем с трансформацией внутренних бизнес-процессов и переходом на цифровые рельсы надо торопиться, отмечают эксперты.

«Сейчас время формировать подвижную модель управления изменениями в цифровой сфере, – заявил на Петербургском Международном Экономическом форуме в этом году вице-премьер Максим Акимов. – Эта проблема трансгранична, глобальна и сравнима по масштабам с промышленной революцией. Новые изменения таят в себе опасности цифрового неравенства, киберугрозы, опасности цифрового разрыва, утраты цифровой идентичности, но вместе с тем – и колоссальные возможности. Они могут резко поменять центр создания, стоимость и эффективность отдельных отраслей экономики, резко изменят и уже меняют бизнес-модели, линейку глобальных лидеров».

Напомним, что Калининград и область, согласно рейтингу Ассоциации инновационных регионов России и Министерства экономического развития, в прошлом году заняли лишь 40-ю строчку среди инновационных регионов России. Специалисты надеются, что приход крупных компаний в области «умных» технологий изменит эту ситуацию к лучшему.