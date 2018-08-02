В глубь в цифровизацию: грузовые перевозки переходят на блокчейн-платформы

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IT-компания «Инносети» стала размещать ИС в облаке M1Cloud – виртуальной инфраструктуре Stack Group. В компании рассказали о разработке блокчейн-платформ двух типов. Первый тип продукта специализируется на страховании грузовых перевозок и различных страховых случаях. Блокчейн-платформа второго типа заточена под финансирование и позволяет анализировать и уменьшать затраты. Такие ИС позволяют глубоко интегрировать участников логистической цепочки и перевести все бизнес-процессы в онлайн. Общий эффект – минимизация рисков, ускорение бизнес-процессов благодаря онлайн-режиму и повышение их прозрачности.

В «Инносетях» уверены, что продукты Stack Group отличаются надежностью и доступностью. Евгений Горохов, исполнительный директор Stack Group, отметил, что M1Cloud соответствует высоким требованиям технологического бизнеса к компонентной базе и информационной безопасности.

В Stack Group также отметили, что специально для пользователей облака существует сервис Automate – благодаря программе клиенты сервиса могут управлять вычислительными ресурсами, оперативно увеличивая мощности в периоды пиковых нагрузок и подбирая необходимую конфигурацию.