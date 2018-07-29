В рамках совещания столичного Депобразования презентовали новую методическую среду для учителей

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26 июля московский Депобразования провел селекторное совещание. В рамках этого мероприятия аудитории были представлены возможности Народной учительской электронной методической среды (НУЭМС). Это платформа, регистрацию на которой прошло уже более тысячи педагогов, которые используют портал для обмена профессиональным опытом и консультациями. Пользователи сайта регулярно собираются на выездных семинарах и мастер-классах. Об этом рассказывает портал «Только что».

В настоящее время на портале представлено два вида контента в разделах «Инструменты успеха» и «Вопросы и ответы». В первом учителя опубликовали уже 198 успешных преподавательских практик, а во втором они делятся опытом и советами.

Как считает руководитель столичного Депобразования Исаак Калина, в НУЭМС необходимо внедрить «гостевой» доступ. Это позволит студентам педагогических вузов изучать материалы портала.