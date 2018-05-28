Свыше 1000 новейших средств безопасности представили на Дне передовых технологий

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Багги, способные вести боевые действия в любой местности, инновационное щиты для специальных силовых подразделений, новые средства для обезвреживания террористов - свыше 1000 разработок от российских компаний было продемонстрировано на II научно-техническом форуме «День передовых технологий правоохранительных органов РФ», который проходил с 24 по 26 мая в подмосковной Балашихе.

«День передовых технологий серьезно помогает нам совершенствоваться. Конечно, это зависит в первую очередь от уровня организации самого форума. В этом году он существенно отличается от прошлого, мы более избирательно подошли к выбору тех, кто предлагает нам свои образцы», - отметил заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Меликов.

Также во время деловой программы Меликов отдельно поблагодарил главного устроителя форума ЗАО «ОВК «БИЗОН». «Из года в года мы уверенно шагаем вперед», - подчеркнул замглавы Росгвардии.

В субботу, 26 мая, организаторы форума показали возможности представленных новинок для более чем 5 000 участников - сотрудников различных силовых подразделений.

«Сегодня участники форума смогли проверить боевые возможности того оружия, которое находится на вооружении войск Росгвардии, поучаствовали в мастер-классах, спортивных мероприятиях. Также мы продемонстрировали показ определенных тактических эпизодов, которые используют войска национальной гвардии», - сказал начальник Главного управления подготовки войск Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин.

Одной из стратегических задач форума, по заявлениям организаторов, является практическое внедрение представленных инноваций в работу правоохранительных органов.

«Основная идея мероприятии в том, что производители могут показать свои разработки потенциальным заказчикам, в частности профильным подразделениям правоохранительных органов, в ситуациях, приближенных к реальным боевым операциям, - комментирует представитель исполнительной дирекции форума Николай Маричев. Такой формат мероприятия уже доказал свою эффективность. По итогам прошлого форума порядка 20% участников заключили контракты и поставку оборудования. Надеемся, что в этом году цифра станет больше».

Маричев также отметил, что в 2019 году форум пройдет в июне.