Официальная делегация Японии примет участие в международной конференции Startup Village 2018

Сегодня, 16:11

Шестая международная конференция Startup Village 2018 пройдет 31-мая – 1 июня в российской столице.



В этом году страной-партнером мероприятия объявлена Япония, поскольку 2018 год является Годом Японии в России и Годом России в Японии. Форум Startup Village откроет дополнительные возможности для укрепления отношений стран в сфере инновационных технологий, окажет содействие расширению взаимодействия национальных инновационных систем. Одним из ожидаемых гостей события станет Тоёхиса Кодзуки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России.



Startup Village – самое масштабное российское стартап-мероприятие. Каждый год его посещают не менее 20 тысяч человек, в числе которых представители индустриальных компаний, инновационные предприниматели и венчурные инвесторы. В рамках программы конференции организованы также ряд семинаров с участием имеющих богатый опыт бизнеса в Японии российских компаний и специалистов, конкурс стартапов и выставка технологических решений. Посвященный технологическому сотрудничеству между РФ и Японией, трек программы Startup Village пройдет в специально выделенном официальной японской делегации павильоне. На форуме свои разработки презентуют несколько японских компаний, в числе которых есть и небольшие технологические бизнесы, и крупные игроки инновационного рынка, работающие в самых разных отраслях.



Гендиректор АНО «Сколково Форум» Екатерина Иноземцева с удовлетворением отметила, что конференция вошла в официальную программу Года Японии в России. Организаторы мероприятия, по ее словам, рады видеть именно Японию в качестве партнера события, так как эта страна является признанным лидером в сфере инноваций и технологий.