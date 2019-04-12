СМИ: инвестиции в достройку ЖК «Кутузовская миля» – нецелесообразны

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Как сообщает Pravda.Ru, возможность достройки скандально известного ЖК «Кутузовская миля» (сегодня – ЖК «Квартал Триумфальный») обсудили в ходе совещания в Департаменте градостроительной политики Москвы. Эксперты выразили сомнение, что застройщик ЖК – компания «ФЦСР» – в своем текущем финансовом положении способна ответить по всем требованиям кредиторов.

Ранее и.о. конкурсного управляющего Елена Удовиченко направила в московское Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ письмо, в котором попросила правоохранителей провести доследственную проверку деятельности руководства ЗАО «ФЦСР». По мнению Елены Удовиченко, в действиях руководства ЗАО просматриваются признаки мошенничества и преднамеренного банкротства компании.

Так, по результатам финансового анализа деятельности компании в 2015–2018 году было установлено, что при продаже бенефициарам квартир в ЖК «Квартал Триумфальный» руководство ЗАО «ФЦСР» занижало рыночную стоимость площадей на 30–40%. Вследствие действий руководства, на сегодняшний день компания не в состоянии ответить по всем требованиям кредиторов.

Эксперты отрасли выразили уверенность, что при нынешнем финансовом состоянии ЗАО «ФЦСР», инвестиции в завершение строительства ЖК «Квартал Триумфальный» экономически нецелесообразны, пишет Pravda.Ru.











