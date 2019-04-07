Руководство компании-застройщика «Кутузовской мили» заподозрили в растрате

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Как сообщает «Экономика сегодня», и. о. конкурсного управляющего ЗАО «ФЦСР» Елена Удовиченко направила в столичное Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ обращение. В письме говорится о том, что по результатам финансового анализа деятельности девелопера за последние три года выявлены признаки хищения имущества в особо крупных размерах. Напомним, ЗАО «ФЦСР» – компания-застройщик скандально известного жилкомплекса «Кутузовская миля».

После изучения финансовых документов стало известно, что объем сделок, заключенных на нерыночных условиях ЗАО «ФЦСР» с аффилированными структурами, составляет около 3,3 млрд рублей. Ущерб, нанесенный руководством ЗАО «ФЦСР» – управляющей компанией «Управление» в лице гендиректора Максима Кретова – оценивается Удовиченко практически в 1 млрд рублей.

Так, по договорам долевого участия между «ФЦСР» и фактическим владельцем компании Хизиром Атакуевым, последний получил права на владение 108 новыми квартирами в ЖК «Кутузовская миля» (сегодня – ЖК «Квартал Триумфальный»). При этом стоимость жилья была занижена на 40% – с 210 тыс. рублей до 150 тыс. рублей за один квадратный метр. По словам Елены Удовиченко, есть все основания полагать, что даже при занижении суммы сделки деньги в полном объеме в ЗАО «ФЦСР» не дошли.







