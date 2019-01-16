Операция на бедре не поможет продлить блестящую теннисную карьеру Энди Маррея

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По словам экспертов, операция на бедре не поможет продлить блестящую теннисную карьеру сэра Энди Маррея «потому что он может потерять стабильность таза и равновесие».

Британский теннисист номер один сэр Энди Маррей со слезами на глазах объявил о своих планах уйти из спорта из-за продолжающейся боли в бедре. Двукратный чемпион Уимблдона сказал в интервью, что операция - это его «единственный вариант», если он хочет играть вне летнего теннисного турнира.

Но эксперты уже предупреждают, что она, скорее всего, ничего не изменит и не позволит шотландцу в дальнейшем конкурировать на высшем теннисном уровне.

Хотя теннисист не рассказывал о своем точном диагнозе, некоторые эксперты полагают, что знают, что причиняет ему боль. Мартин Хэгглунд, который изучает физиотерапию в Университете Линчёпинга, в Швеции, сказал New Scientist, что сэр Энди, вероятно, страдает либо синдромом бедренно-вертлужной впадины (FAI), либо тяжелым остеоартритом (ОА).

FAI возникает, когда дополнительная кость растет вдоль одной или обеих костей, образующих бедро, придавая суставу неправильную форму. Это заставляет кости тереться друг о друга, что может повредить сустав, ограничить движение и привести к боли.

Эш Джеймс, спортивный физиотерапевт из Университета Манчестера, предупредил, что FAI может ухудшиться, если во время всплесков роста у подростков возникает чрезмерная нагрузка на сустав. Это плохие новости для сэра Энди, который играет с трехлетнего возраста.

Хирургия может помочь очистить поврежденный хрящ от бедренной кости, но Адам Хоад-Реддик - хирург-ортопед тазобедренного и коленного сустава в BMI The Alexandra Hospital в Чидле - предупреждает, что теннис - это не тот спорт, в котором можно держать бедра в отличном состоянии.

«Это похоже на тормозные накладки автомобиля или диска сцепления, - сказал он. - Если вы будете нагружать их слишком сильно, они изнашиваются раньше».

Сэр Энди признал, что предыдущая операция мало что сделала для облегчения его страданий, и он рассматривает возможность восстановления поверхности бедренного сустава. В этом случае бедренная головка - верхняя часть бедра - не удаляется, как при традиционной замене бедра, а вместо этого обрезается и покрывается металлическим покрытием.

Слой металла также помещается в тазовое отверстие, что означает, что металл трется о металл, а не кость о кость.

«Раз он думает о восстановлении поверхности, можно предположить, что у него довольно тяжелый остеоартрит», - сказал Уинстон Ким, консультант-ортопед в Manchester Hip and Knee Clinic.

Мистер Джеймс добавил, что он никогда не посоветует пациентам, проходящим восстановление поверхности бедра, играть в теннис.

Г-н Хоад-Реддик добавил, что он может потерять элемент «стабильности таза и равновесие», если перенесет операцию на бедре.

Хотя ученые в настоящее время пытаются создать хрящ с помощью обработки стволовыми клетками, он все еще проходит испытания в лаборатории.

«Прямо сейчас, когда бедро еще не регенерирует, нет другого способа лечения, кроме замены», - сказал Хоад-Реддик.

Это может быть проблемой для 31-летнего чемпиона.

Сэр Энди стал профессионалом в 2005 году и с тех пор заработал 47 887 069 фунтов стерлингов в виде призовых денег после того, как выиграл 45 карьерных титулов с рекордом в одиночном разряде 663 победы и 190 поражений.