Убийца сестры теннисисток Уильямс снова на свободе

Сегодня, 11:05

Родственницу известных спортсменок застрелили во время конфликта жителей района Комптона.

Убийца старшей сводной сестры теннисисток Серены и Винус Уильямс снова на свободе. В 2006 году 24-летнего молодого человека приговорили к 15 годам тюремного заключение за убийство Йетунды Прайс.

Убийцу выпустили на 3 года раньше от запланированного срока. Комиссия по досрочному освобождению приняла такое решение, так как осуждённый отметился своим примерным поведением в тюрьме.

Сестру теннисисток Уильямс убили 14 сентября 2003 года в Комптоне, в Калифорнии. В девушку несколько раз выстрелили. Убийство случилось из-за ссоры среди местных жителей.

Примечательно, что Йетунда Прайс решила носить фамилию матери, однако со своими сёстрами общалась всегда. Она даже работала личным помощником известных теннисисток Уильямс.

В 2009 году Серена Уильямс заявила, что смерть её сестры в 2003 году привела к целому ряду личных проблем.