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Пользователи интернета жестко раскритиковали Марию Шарапову за ее несуразный образ. На последнем выходе в свет теннисистка выглядела просто как старушка.

Мария Шарапова пришла на вечеринку к своим друзьям в довольно интересном платье, которое шокировало окружающих. Дело в том, что у 31-летней спортсменки прекрасная фигура, которую просто грех скрывать под несуразными одеждами. Мария Шарапова шокировала поклонников бабским платьем, за что ее яро обсудили в сети.

Напомним, что в прошлом году теннисистка снова вышла на корт после довольно большого перерыва, который произошел из-за дисквалификации из-за допинга, обнаруженного в ее крови. Такой вынужденный простой Шарапова использовала с пользой – отдохнула и набралась сил, а также закончила бизнес-школу Гарварда. Также она переосмыслила свой образ жизни и после возвращения на спортивную площадку не забывает и о приятном времяпровождении.

Правда Шараповой не всегда удается выбрать правильный наряд. Так, поклонники раскритиковали ее за мешковатое платье, которое не только скрывает ее шикарную фигуру, но и сильно старит ее. В комментариях многие пользователи не выбирали выражения и назвали теннисистку теткой и старушкой. Хотя многие заметили, что такие промашки с нарядом у спортсменки бывают достаточно редко. Во время последней фотосессии она блистала в белой майке и черных брюках, которые просто безупречно подходили ей.