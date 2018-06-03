Виллу Бориса Беккера оккупировали хиппи

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Известный спортсмен Борис Беккер сообщил о том, что его вилла на Мальорке занята хиппи. Теннисист не может попасть в собственный дом.

Прекрасную виллу стоимостью 5 млн долларов США вместе с 50-метровым бассейном, сауной и баскетбольной площадкой оккупировала группа сквоттингистов во главе со своим лидером.

Группа называет себя «Межгалактической командой по освобождению и спасению». Покидать приглянувшуюся виллу они не намерены, т.к. там никто не проживает, а это, по их мнению, является достаточным основанием.