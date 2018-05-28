«Что, жить с унылым куском говна?»: Теннисистка из РФ рассказала, какие мужчины ей нравятся

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Дарья Касаткина считает, что избранник должен обладать бородой и чувством юмора. Кроме того, она обратит внимание на надёжного человека.

Теннисистка из РФ Дарья Касаткина в своём недавнем интервью рассказала, какие мужчины ей больше нравятся, а какие нет. Спортсменка рассказала, на какого представителя сильного пола она бы обратила внимание. Главное для девушки, чтобы он обладал чувством юмора. По словам теннисистки, так считают 90% всех девушек. Касаткина добавила: «А что, жить с унылым куском говна?».

Кроме того, российская спортсменка считает, что её избранник должен быть надёжным человеком. Для Дарьи важно, чтобы было чувство, что мужчина с ней «и всё».

Также для Касаткиной важно наличие у мужчины бороды. Стоит отметить, что сейчас молодая спортсменка не находится в отношениях и её сердце свободно.