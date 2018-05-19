Шарапова мечтает завершить карьеру на своих условиях

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«Сибирская сирена» не так давно отпраздновала 31-летие. По спортивным меркам – это предпенсионный возраст. Теннисистка не пытается укрыться от очевидных вещей, а просто рассчитывает уйти из спорта на позитивной ноте.

Титулованная теннисистка, секс-символ отечественного спорта, изредка модель и обладательница прозвища «Сибирская сирена» Мария Шарапова предвкушает окончание профессиональной карьеры, раздумывая о потенциальных сценариях ухода с корта.

«Я не знаю, когда она закончится, но надеюсь, это произойдет на моих условиях», - призналась «Сибирская сирена» журналистам.

Сейчас Шарапова продолжает бороться за победу в римском турнире. Выбив Елену Остапенко (Латвия) в четвертьфинале, российская спортсменка вышла на румынку Симону Халеп, сеяную под первым номером.