Поклонники раскритиковали Шарапову за снимок на фоне американского флага

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Мария Шарапова, которая для российских любителей тенниса всегда олицетворяла пример патриотизма, разочаровала фанатов снимком, где она с мамой снята на фоне американского флага. Критика публикации в соцсети была всеобщей и подчас, в нецензурных выражениях.

Российские болельщики Шараповой с удивлением обнаружили на страничке спортсменки в социальной сети странную фотографию. Во-первых, великая теннисистка, обнявшись с мамой, застыли перед картиной модного постмодерниста Джаспера Джонса государственного символа США. Во-вторых, Шарапова и ее мать стоят спиной к публике, что тоже было воспринято неоднозначно.

Поклонники теннисистки в комментариях посоветовали ей брать пример с Александра Овечкина, который, несмотря на всю успешность своей карьеры в НХЛ, никогда не допускает подобного «раболепия» перед флагом страны, которую никак нельзя назвать дружественной России. В свою очередь, Шарапова посоветовала пользователям умерить свой патриотический пыл и отнестись к фотографии проще. Мария считает, что ее патриотизм не уменьшается от просмотра произведений искусства.