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Шарапова вылетела в 3-м круге Australian Open

Сегодня, 14:20

Именитая российская теннисистка Мария Шарапова покинула один из самых престижных турниров среди профессионалов Australian Open. В 3-м круге соревнований «сибирская сирена» проиграла 0:2 по сетам немке Ангелике Кербер.

Шарапова смогла продержаться на корте против Кербер лишь 1 час 4 минуты. Немка уверено переиграла россиянку в двух сетах (1:6, 3:6). «Сибирская сирена» пакует чемодан домой, а Кербер готовится к игре 4 тура Australian Open, где ей будет противостоять победительница пары Агнешка Радваньска (Польша) – Си Сувэй (Тайвань).

Ранее Australian Open также покинул россиянин Андрей Рублей, проиграв Григорину Димитрову (Болгария). Как итог, отечественных теннисистов в Австралии не осталось.


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