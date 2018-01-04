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В полуфинал теннисного турнира WTA вышла Мария Шарапова

Сегодня, 13:15

В полуфинал теннисного турнира WTA вышла Мария Шарапова. Соревнования проходят в китайском городе Шэньчжэне.

Теннис всегда считался одним из самых элитных видов спорта, за которым следят не только его любители, но и просто поклонники красоты. В России одной из самых сильных и популярных теннисисток является Мария Шарапова, которая является неоднократной победительницей различных турниров.

Сейчас в китайском городе Шэньчжэне проходит турнир по большому теннису серии WTA Shenzhen Open. Призовой фонд турнира составил 626750 тысяч долларов, а игры проходят на открытых кортах.

Мария Шарапова уже вышла в полуфинал турнира, обыграв в четвертьфинале казахскую теннисистку Зарину Дияс со счетом 2:0 (6:3, 6:3). Общая продолжительность матча составила 29 минут.

Российская теннисистка в полуфинале турнира встретится с победителем пары Катерина Синякова и Кристина Плишкова, обе спортсменки представляют Чехию. Матч состоится 6 января.  


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